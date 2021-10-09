Гастрогід "Дороги гурманів" покликаний допомогти мандрівникам познайомитись з їжею у місці її виробництва, а виробникам – знайти нових поціновувачів крафтової продукції.
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У кожній локації, яка позначена на карті, мандрівники можуть домовитися про екскурсію та дегустацію. Таким чином поїздка може запам'ятатися не лише візуальним колоритом, а й яскравими смаками.
Інтерактивна гастрономічна карта України доступна за посиланням. Додати крафтового виробника на особливу карту України може кожен охочий.
У крафтових виробників можна купити м’ясо, пиво, устриці, вино, яйця, овочі, фрукти, хліб та інші продукти. Подорожувати Україною можна смачно!