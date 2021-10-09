По данным Министерства агрополитики Украины, урожайность озимой пшеницы-2021 составила 46,5 центнера с гектара. До этого самая высокая урожайность была в 2016 году – 42,2 центнера, а на третьем месте – 1990-й с 42 центнерами с гектара.

Для сравнения: средняя урожайность озимой пшеницы в Германии, где климатические условия схожи с украинскими, существенно выше, говорит начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

Для немцев 60 центнеров с гектара – это катастрофа. Им надо 80! – отмечает експертка.

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Как было в 2020 году

В прошлом году из-за отсутствия дождей и аномально теплую зиму случилась небывалая почвенная засуха, урожай был на 20% ниже ожидаемого.

Урожайность озимой пшеницы в 2020 году составила 38 центнеров с гектара. Была катастрофа в отдельных районах, прежде всего – в Одесской области: урожай пропал, собирали по 10-15 центнеров, а многие решал, что дешевле будет вообще не собирать. Но что касается остальной территории Украины, то все было не так и плохо. Да, 38 центнеров с гектара – мало, потому что за последние пять лет мы привыкли к средней урожайности 40 центнеров, но это все равно неплохо, – заметила агрометеоролог.

Как было раньше

Адаменко отмечает, что 20-30 лет назад урожайность озимой пшеницы 30 центнеров с гектара считалась очень хорошей. В 1960-1970 годах было 23-24 центнера, еще раньше – 15-16.

Удивляться, собственно, не стоит – на смену экстенсивному ведению хозяйства (расширение посевных площадей, распашка целины) пришло интенсивное, – говорит эксперт. – Новые технологии, улучшается культура земледелия, новые семена, эффективные удобрения…

По ее словам, главное для хорошего урожая: климат, температура воздуха, количество осадков, так как "какими бы ни были современными семена и удобрения, если не будет воды – не будет и урожая".

Агрометеоролог уверяет, что в Украине есть большой потенциал – минимум удвоение урожайности.

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