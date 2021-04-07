Украинские производители рапса знают: его урожайность и качество семян напрямую зависят от состояния растения. Ведь оно требовательно к погодным условиям и уязвимо к болезням. Поэтому, если вовремя не применить правильную защиту, потери урожая могут быть тотальными.

Именно сейчас происходит активное восстановление вегетации рапса после перезимовки. Растениям надо оказать поддержку и обеспечить мощным стартом для закладки будущего урожая. Но существуют несколько сценариев посева рапса после зимы.

Если говорить об оптимальных густотах и сохранении вегетативной массы, то в фазу начала стеблевания (ВВСН 30-32), при высоте растений 15-20 см, несомненно следует использовать фунгицид с морфорегуляторными свойствами Альтерно®, в норме 0,5-0,7 л/га. Его мягкое морфорегуляторное влияние активизирует жизненные процессы в растении и улучшает развитие корневой системы. Он влияет на уменьшение длины главного побега и усиливает рост боковых, то есть способствует ветвлению и формированию компактного растения. А также делает растение устойчивым к полеганию, обеспечивает равномерное цветение и созревание.

Зверныть внимание! Эффективная защита и прибавка урожая: Пиктор® – лучший фунгицид для рапса в период цветения

Но нужно не забывать, что рапс может атаковать целый ряд грибных болезней. Они очень активны в последние годы, из-за насыщенного севооборота и нестабильных погодных условий, когда резко меняется температура и влажность. Рапс больше всего донимают фомоз, цилиндроспориоз, склеротиниоз, серая гниль и, конечно, – альтернариоз, возбудитель которого Alternaria – главный патоген капустных в мире.

Растение, больное альтернариозом, деформируется, на листьях появляются пятна и язвы (это может спровоцировать опадение), стручки преждевременно растрескиваются, семена остаются недоразвитыми и имеют неудовлетворительные технологические характеристики.

Alternaria способна быстро распространяться и плотно "накрывать" все поле рапса, причем болезнь может проявляться в течение всей вегетации. Поэтому аграрий должен быть готов в любой момент принять решение о фунгицидной обработке, чтобы вовремя защитить урожай от потерь.

Надежная защита и AgCelence® эффект



Альтерно® – два в одном: по листу и по цветению

Поэтому, используя препарпат Альтерно® (название говорит само за себя) еще и в период цветения, вам будет гарантировано эффективное решение проблемы альтернариоза, а также реализация высокого потенциала урожайности рапса.

Альтерно® – инновационный фунгицид с морфорегуляторными свойствами для формирования мощного и компактного растения, а также надежного контроля болезней рапса по листку и по цветению.

Альтерно® также проявляет AgCelence® эффект, что придает ему значительные преимущества по сравнению с другими аналогичными фунгицидами. При применении препаратов группы AgCelence® растения становятся более устойчивыми к воздействию стрессовых факторов (жары, холода, засухи), имеют лучшие качественные и количественные показатели урожайности, обеспечивая ее высокий уровень даже при неблагоприятных погодных условиях.



Экономика с Альтерно®

Два в одном: по листу и по цветению

Преимущества препарата:

сильный контроль альтернариоза и фомоза

два способа действия для обеспечения длительного эффекта

улучшает развитие корневой системы, помогает противостоять стрессовым условиям

способствует ветвлению

заметный физиологический эффект

повышенная устойчивость к стрессам

равномерность созревания

Двойной удар по болезням

Принцип "два в одном" касается и фунгицидных особенностей Альтерно®. Препарат надежно контролирует болезни рапса и по листку, и по цветению, а также обеспечивает длительный эффект благодаря сочетанию двух действующих веществ. Сочетание метконазола и пираклостробина повышает устойчивость к стрессам и позволяет сохранять высокую эффективность препарата даже при перепаде температур (эффективен при среднесуточной температуре +5°С).

Урожайность рапса с Альтерно®

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