В Украине рапс давно снискал славу сортовой, высокоокупной и неболезненной культуры. Может поэтому отечественные аграрии не всегда уделяют должное внимание защите этого растения. В то же время, практика показывает – эффективное использование на рапсе современных фунгицидов позволяет значительно уменьшить потери урожая и дает стабильную дополнительную прибыль.

По данным ученых, ежегодно общие потери урожая рапса из-за болезней составляют в мировых масштабах от 20% до 30% (в зависимости от сезона), а при определенных погодных условиях недобор может достигать до 50%.

Главные враги культуры – болезни грибкового происхождения: склеротиниоз, фомоз и альтернариоз. Они крайне опасны тем, что проявляются на всех наземных частях растения – стеблях, листьях и стручках. Особенно активны возбудители этих болезней в период цветения.

При таких условиях, единственный эффективный метод защиты посевов рапса – применение фунгицида. Но есть важный нюанс – очень часто растения заражаются одновременно сразу несколькими патогенами. И в таком случае нужен действительно мощный фунгицид, который всегда способен защитить культуру от нескольких болезней.

Именно поэтому эксперты советуют аграриям обратить внимание на системный комбинированный фунгицид Пиктор® компании BASF. Этот препарат содержит сразу два действующих вещества – боскалид и дымоксистробин, которые имеют различные механизмы действия на возбудителей болезней и дополняют друг друга, гарантируя надежную защиту, как внутри растения, так и снаружи.

Место Пиктора® в системе защиты

Пиктор® сейчас самый мощный фунгицид на рынке для защиты рапса в период цветения. При обработке продуктом часть действующего вещества боскалид остается на поверхности растения, другая проникает внутрь, распространяется трансламинарно и по сосудистой системе листа. Боскалид подавляет процессы дыхания грибов, в результате чего они лишаются источников энергии и компонентов для строения клеток.

Димоксистробин обеспечивает длительный контроль возбудителей болезней. Вещество надежно препятствует переносу частиц грибов.

Действуя вместе, боскалид и дымоксистробин прекрасно дополняют друг друга и создают исключительно эффективную комбинацию для защиты культуры от возбудителей основных грибковых болезней рапса.

Фунгицид Пиктор® имеет еще два чрезвычайно важных свойства.

AgCelence® – эффект. Это физиологический эффект, который обеспечивает улучшение общего состояния растений, повышает их жизнеспособность, стимулирует рост и способствует накоплению вегетативной массы. Благодаря AgCelence® улучшается процесс фотосинтеза и поглощения азота, культура становится устойчивее к стрессовым ситуациям. Также значительно улучшается качество семян – повышается масличность и масса тысячи семян.



AgCelence® – открытие нового в защите растений

Пиктор® безопасен для пчел. Этот фактор должен чрезвычайно радовать пчеловодов, ведь рапс – популярное медоносное растение. Кстати, недавно ученые из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции и тамошнего Национального центра научных исследований установили, что урожайность рапса на полях с большим количеством насекомых-опылителей возрастает до 40%.

Разработчики рекомендуют применять фунгицид Пиктор® в период цветения (когда начинают опадать первые лепестки), ведь результаты многочисленных опытов и хозяйственная практика доказывают высокую эффективность именно такой обработки с целью контроля грибковых болезней и повышения урожайности рапса.

Пиктор®

Совершенство в каждой капле

Преимущества препарата:

высокая активность против возбудителей склеротиниоза, альтернариоза и других болезней рапса

имеет ярко выраженный "физиологический эффект" AgCelence®

высокая фунгицидная и физиологическая эффективность благодаря наличию двух инновационных действующих веществ из разных химических классов

обеспечивает длительное профилактическое действие

влияет на снижение потерь перед и во время уборки урожая

высокая биологическая и экономическая эффективность

безопасен для пчел

Фунгицид Пиктор® из линейки AgCelence® дает возможность аграриям получить максимум выгоды.

Экономика с Пиктор®



Источник: агро и демоцентры BASF, Украина

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