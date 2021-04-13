Джин на основе молока: в Финляндии изготовили чрезвычайный напиток
Финская компания Arctic Blue Beverages, которая производит джин, на этой неделе запустила новый продукт – джин с добавлением веганского овсяного молока.
Источник:Newfood
На создание продукта частично вдохновил член правления Arctic Blue Туомас Кукконен, который является бывшим генеральным директором финской овсяной компании.
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Новый продукт называется Arctic Blue Oat. Он изготавливается из органического растительного молока, содержащего только воду и овес, а также не имеет в составе глютена. Для изготовления ликера овсяное молоко сочетают с ремесленным джином из восточной Финляндии.
Сначала Arctic Blue Oat будет доступен на финском рынке в течение ближайших нескольких месяцев. Позже его продажи распространятся на другие страны.
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