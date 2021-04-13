За перші три місяці 2021 року до місцевих бюджетів надійшло 514 мільйонів гривень плати за землю від фізичних осіб.

Ця сума на 3,4 мільйона гривень більша, ніж за січень – березень 2020 року, коли надходження плати за землю з фізичних осіб становили 510,6 мільйона. Тобто темп росту надходжень – 100,7%, повідомляє Державна податкова служба України.

Зверніть увагу! Вартість землі в Україні після відкриття ринку суттєво зміниться

За даними відомства, за березень 2021 року надходження плати за землю з фізичних осіб склали 185,9 мільйона гривень – це на 38,1 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У березні-2020 фізичні особи заплатили за землю 147,8 мільйона гривень, отже нині темп росту надходжень становив 126,8%.