Еда будущего

Американский бренд соков Pressed представил смузи с яичным белком, полученным без участия животных. Продукт Pineapple Greens Protein содержит биоидентичный яичный белок The Every Company, который производится с помощью точечного брожения.

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Коктейль будет продаваться в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в течение ограниченного времени. Бутылка инновационного смузи стоит почти 8 долларов.

Технология и особенности

The Every Company благодаря точной ферментации производит белок без привлечения кур. Благодаря этому компания может адаптировать ингредиент таким образом, чтобы он стал "почти незаметным".

Хотя этот протеин считается веганским, его не могут употреблять люди, имеющие аллергию на яйца.