Їжа майбутнього

Американський бренд соків Pressed представив смузі із яєчним білком, який отриманий без участі тварин. Продукт Pineapple Greens Protein містить біоідентичний яєчний білок The Every Company, який виготовляють з допомогою точкового бродіння.

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Коктейль буде продаватися у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку впродовж обмеженого часу. Пляшка інноваційного смузі коштує майже 8 доларів.

Технологія та особливості

The Every Company завдяки точній ферментації виготовляє білок без залучення курей. Завдяки цьому компанія може адаптувати інгредієнт таким чином, щоб він став "майже непомітним".

Хоча цей протеїн вважається веганським, його не можуть вживати люди, які мають алергію на яйця.