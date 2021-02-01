Открытые и полные данные Государственного земельного кадастра – важный элемент борьбы против земельного рейдерства. Так считает министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Источник: Правительственный портал

Принятый в 2020 году закон №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных открыл украинцам доступ к кадастрам. И это действительно историческое событие. На базе закона нами был создан единый масштабный геопортал открытых данных, куда вошли сведения о земельных, водных, лесных ресурсах, владельцах земли и тому подобное, – заявил Лещенко на пресс-конференции "Дорожная карта земельной реформы в Украине".

Министр уточнил, что "геопортал будет представлен украинскому обществу уже в феврале".

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Лещенко также прокомментировал ситуацию относительно системного контроля за земельным рейдерством. Он заверил, что уже идет плодотворное взаимодействие Госгеокадастра с правоохранительными органами. К сотрудничеству привлечены представители Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро.

Лещенко о законе №3656

Ранее министр аграрной политики и продовольствия объяснил, почему необходимо было принять закон №3656. Читайте об этом в материале Агро24 "Детенизация АПК и борьба со скрутками могут принести бюджету 1 миллиард долларов".