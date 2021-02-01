Відкриті та повні дані Державного земельного кадастру – важливий елемент боротьби проти земельного рейдерства. Так вважає міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Джерело: Урядовий портал

Прийнятий у 2020 році закон №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних відкрив українцям доступ до кадастрів. І це дійсно історична подія. На базі закону нами був створений єдиний масштабний геопортал відкритих даних, куди увійшли відомості про земельні, водні, лісові ресурси, власників землі тощо, – заявив Лещенко на прес-конференції "Дорожня карта земельної реформи в України".

Міністр уточнив, що геопортал "буде презентований українському суспільству вже у лютому".

Зверніть увагу! Продаж землі іноземцям: коли і як буде вирішуватися питання

Лещенко також прокоментував ситуацію щодо системного контролю за земельним рейдерством. Він запевнив, що вже відбувається плідна взаємодія Держгеокадастру з правоохоронними органами. До співпраці залучені представники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро.

Лещенко про закон №3656

Раніше міністр аграрної політики та продовольства пояснив, чому необхідно було ухвалити закон №3656. Читайте про це у матеріалі Агро24 "Детінізація АПК і боротьба зі скрутками можуть принести бюджету 1 мільярд доларів".