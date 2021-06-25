Единый Земельный кодекс удешевит услуги юристов, – объяснение эксперта

Введение единого Земельного кодекса усовершенствует и упростит земельное законодательство Украины, считает народный депутат Марьян Заблоцкий.

В Украине сложилась ситуация, при которой действует Земельный кодекс, а также еще 13 других законов, регулирующих очень много нюансов – от бесплатной приватизации до государственной экспертизы землеустроительной документации, отдельно регулируются кадастры и так далее. Это приводит к серьезному конфликту норм и сложному пониманию и чтению земельного законодательства.

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Об этом заявляет народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий.

После того, как Верховная Рада приняли закон №2194, а также отменила земельный мораторий, большинство существующих земельных проблем было решено, – говорит Заблоцкий. – Но, думаю, нужно еще как минимум год, чтобы посмотреть, какие были проблемы с выполнением закона о децентрализации, который вводит более 20 тысяч новых слов в земельное законодательство. И только потом надо выйти на простую, легкую редакцию Земельного кодекса, которая была бы исключительной.

Если провести фундаментальную работу и ввести единый Земельный кодекс, то это заметно усовершенствует и упростит земельное законодательство Украины, уверен народный депутат. Единая редакция также упростит решение земельных вопросов для граждан и удешевит услуги юристов. Потому что, чем запутаннее законодательство, тем меньше профильных специалистов и тем дороже их услуги.