Шаг 1 – кадастровый номер

Позаботьтесь о присвоении земельному участку кадастрового номера. Это так называемый аграрный паспорт для земли, без такого кадастрового номера осуществить какую-либо юридическую операцию с землей будет невозможно.

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Шаг 2 – права на участок

Позаботьтесь, чтобы вещные права на земельный участок, то есть право аренды или право собственности, были обязательно внесены в сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

У большинства людей право на землю находится только на бумажных носителях. Если такие права находятся только на бумаге – это открытый путь для мошенников, которые могут подделать документы и обратиться, например, к нотариусу с поддельным документом.