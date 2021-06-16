Многие украинцы уже готовятся к процедуре купли-продажи, которая, как уверяют инициаторы земельной реформы, будет максимально упрощенной.

Обратите внимание! Открытие рынка земли: что нужно сделать владельцам участков накануне

Какие документы необходимы для оформления договора купли-продажи земельного участка? Предоставляем перечень для продавца и покупателя.

Продавец земли должен иметь:

Паспорт и идентификационный код. Документы на право собственности земельным участком. Выдержка из Держземгеокадастру. Отчет об экспертной денежной оценке участка. Выдержка из Держрееестру прав на недвижимое имущество или государственный акт.

Покупатель земли должен иметь:

Паспорт и идентификационный код. Нотариально заверенное согласие супруга / супруги на покупку участка, паспорт и идентификационный код супруга / супруги, свидетельство о браке.

Важные публикации об открытии рынка земли: