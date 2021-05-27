Еврокомиссия выделила 50 миллинов евро для украинских фермеров: кто и на что получит

Европейская комиссия выделила гранты на общую сумму 50 миллинов евро для поддержки аграрного сектора Украины.
Продажа земли через электронные аукционы: что изменится для владельцев и покупателейОб этом заявила заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова во время форума "Украина 30".
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Мы выделили 50 миллинов евро в виде грантов, которые будем выдавать в течение двух лет, для поддержки малых фермеров, чтобы помочь им приобрести землю, – сказала Матернова.
Евросоюз одобряет государственную политику Украины относительно поддержки фермеров, добавила чиновница. Но отметила, что сейчас нужно убедиться, все ли малые сельхозпроизводители проинформированы о деталях земельной реформы и имеют возможность получить финансовую поддержку.
Еще один важный посыл от Матерновой: для доступа фермеров к рынку земли следует выстроить надлежащую систему ипотечного кредитования.
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