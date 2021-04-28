Какие именно? Об этом рассказывает эксперт по земельным и имущественным отношениям Владимир Нагорный.

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Специалист разделил проблемы, которые могут возникнуть у покупателя после приобретения участка, на отдельные группы.

Качественные характеристики

Не проанализировав такой фактор как качество земельного участка, ни в коем случае не принимайте решение о ее приобретении, так как можете купить непригодную для использования территорию, – объясняет Нагорный.

Количественные характеристики

Достаточно часто земельные паи, которые члены колхозов получали в частную собственность, состояли из нескольких земельных участков. И хотя сегодня это отдельные объекты недвижимого имущества, однако, как правило, будут продаваться они одними лотам. То есть, покупая земельный участок, в дополнение можете получить еще одну или даже несколько участков садов, сенокосов или пастбищ, отметил эксперт.

Правовые характеристики

Конкурентные отношения настолько подгоняют арендаторов, что они, повышая размер арендной платы, не всегда успевают вносить изменения в договоры аренды земли о ставке арендной платы. Поэтому достаточно нередки случаи, когда предыдущий владелец получал в разы большую ставку аренды, чем та, что формально зафиксирована в договоре.