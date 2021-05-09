На первом этапе никаких мгновенных и глобальных изменений не произойдет. Арендаторы не останутся без обрабатываемых ими земель, ведь на это есть целый ряд причин.

Обратите внимание! Рынок земли: какие проблемы могут возникнуть у покупателя участка сельхозназначения

​1. Главная – действие договора аренды не прекращается после продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, если иное не предусмотрено самим договором.

У арендатора есть преимущественное право выкупа. Оно утверждено законом, но можно для верности прописать этот пункт еще и в договоре аренды.

Землевладелец обязан в письменной форме уведомить арендатора о намерении продать участок, отметив ее цену и условия продажи. Благодаря этому, владелец может продать участок третьему лицу, только после официального отказа арендатора.

Без такого отказа земельный участок могут отстранить только в двух случаях: если владелец подарит его кому-то из близких родственников или если участок взыщет банк на погашение ипотеки.

2. Преимущественное право сохраняется за арендатором, даже если земля продается на аукционе: землевладелец может продать участок другому лицу, только если то лицо предложит более высокую цену, которую арендатор откажется платить.

3. Следить за соблюдением преимущественного права будут также нотариусы.

4. Внесение земли в уставный капитал без согласия арендатора невозможно.