Фальсификат масла и сыра в школах: каких производителей поймали на подделке

Молочная продукция остается наибольшей нишей фальсифицированного товара в Украине. Очередная проверка выявила некачественный товар.

В двух школах Кировоградской области была проведена проверка масла и сыра на соответствие нормам. Ревизия обнаружила, что молочная продукция не отвечает заявленным стандартам.

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Выводы лаборатории показали, что производители использовали растительные жиры вместо животных.

В ходе лабораторной экспертизы установлено несоответствие требованиям нормативной документации (ISO 17678:2010) по триглицеридному составу молочного жира, что свидетельствует о наличии у продукции растительных жиров вместо жиров животного происхождения,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что проверку не прошли сладкосливочное масло "Селянське" 73% жира производства ООО "Оди", Хмельницкой области и сыр кисломолочный фасованный 9% жира производства ООО "Валкивский молочный завод", Харьковской области.

Ранее сообщалось, что цена сырого молока уже достигла рекорда, что в будущем отразится на стоимости молочной продукции.