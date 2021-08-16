Фасоль, томаты, грейпфрут: как ядовитые продукты стали съедобными

Ученые совершили настоящую революцию в аграрном выращивании – превратили ядовитые растения на съедобные.

В свое время много ядовитых растений в процессе селекции потеряли свои природные токсины, которые они производили для защиты от вредителей. Это, в частности, популярные ныне культуры – фасоль, брюссельская капуста, томат…

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Растения эволюционировали сами по себе, чтобы синтезировать ядовитые вещества, которые не давали бы животным и насекомым употреблять их в пищу. Но ученые постоянно искали способы получения более применяемых и вкусных культур, снижая концентрацию яда, – поясняет издание Sciencefocus.

Фасоль, например, содержит токсин фитогемаглютинин, и если фасоль изначально не приготовить, то достаточно всего пяти бобов, чтобы вызвать у человека рвоту и диарею.

Подобные токсины содержат современные сорта грейпфрута, брюссельской капусты и баклажанов. Томаты производят ядовитый алкалоид в зеленых плодах, который разрушается по мере созревания плодов.

Ученые, благодаря современным методам редактирования генов, делают революционные шаги в выращивании культур. Показательный пример рапса.

Ранее рапс коммерчески выращивали только для масла, а шелуху семян утилизировали из-за токсинов, вырабатываемых растением. Однако в 2012 году ученые из Норвежского университета науки и технологий применили генетическое изменение, чтобы перепрограммировать растения рапса так, чтобы уровень токсина исчезал по мере созревания семян. Теперь жмых из семян рапса можно превратить в муку, которая богата белком и используется в зерновых батончиках и заменителях веганского мяса.

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