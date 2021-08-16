Свого часу багато отруйних рослин у процесі селекції втратили свої природні токсини, які вони виробляли для захисту від шкідників. Це, зокрема, популярні нині культури – квасоля, брюсельська капуста, томат…

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Рослини еволюціонували самі по собі, щоб синтезувати отруйні речовини, які не давали б тваринам та комахам вживати їх у їжу. Але науковці постійно шукали способи отримання більш вживаних і смачних культур, знижуючи концентрацію отрути, – пояснює видання Sciencefocus.

Квасоля, наприклад, містить токсин фітогемаглютинін, і якщо квасолю спочатку не приготувати, то достатньо всього п’яти бобів, щоб викликати в людини блювоту та діарею.

Подібні токсини містять також сучасні сорти грейпфрута, брюссельської капусти та баклажанів. Томати виробляють отруйний алкалоїд у зелених плодах, що руйнується у міру дозрівання плодів.

Вчені, завдяки сучасним методам редагування генів, роблять революційні кроки у вирощуванні культур. Показовий приклад ріпаку.

Раніше ріпак комерційно вирощували лише для олії, а лушпиння насіння утилізували через токсини, що виробляються рослиною. Однак у 2012 році вчені з Норвезького університету науки і технологій застосували генетичне редагування, щоб перепрограмувати рослини ріпаку так, аби рівень токсину зникав у міру дозрівання насіння. Тепер макуху з насіння ріпака можна перетворити на борошно, яке багате білком і використовується в зернових батончиках та замінниках веганського м’яса.

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