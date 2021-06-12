Картины маслом Чинга – это сюрреалистическое представление о безграничных чудесах и сочетаниях в природе. Они иллюстрируют бесконечный потенциал жизни на Земле с помощью метафоры и аллегории.
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Чинга вдохновляет мировоззрение многих коренных культур, которые чтят естественный мир и видят бога во всех аспектах жизни. По его мнению, именно перспектива обеспечила устойчивость их общества, и ее нужно пробудить в нашем колонизированном мире.
Мои более сюрреалистические существа, где граница между флорой и фауной размыта, отчасти являются моей попыткой изобразить часть этой невидимой магии. Размещая их в реалистичной обстановке среди известных нам видов, я представляю их реальному миру. Возможно, если мы посмотрим достаточно близко или достаточно долго, мы их мгновенно увидим, и моя работа уже не будет казаться сюрреалистичной,
– говорит художник.
Преданный поклонник природы
- Художник-самоучка родом с Гавайев, но сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе.
- Чинг с детства был погружен в естественную красоту островов. Это привило ему любовь и уважение к дикому миру и стало фундаментом для его творчества.
- Своими работами Джон хочет вызвать у людей любовь и восхищение уникальной красотой нашей планеты.
- Он постоянно информирует об исчезающих видах флоры и фауны, о кризисе массового вымирания и изменениях климата.
- Художник также сотрудничает с природоохранными организациями, чтобы помочь собрать средства на спасение природы и организовать образовательные мероприятия.
Сюрреалистические гибридные существа
"Мать-мицелий" / Фото jonchingart
"Razzle Dazzle" / Фото jonchingart
"Шейла Энн" / Фото jonchingart
"Гнать лето" / Фото jonchingart