Олійні картини Чінга – це сюрреалістичне уявлення про безмежні чудеса та поєднання природи. Вони ілюструють нескінченний потенціал життя на Землі за допомогою метафори та алегорії.

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Чінга надихає світогляд багатьох корінних культур, які шанують природний світ і бачать бога у всіх аспектах життя. На його думку, саме перспектива забезпечила стійкість їхнього суспільства, і її потрібно пробудити в нашому колонізованому світі.

Мої більш сюрреалістичні істоти, де межа між флорою і фауною розмита, частково є моєю спробою зобразити частину цієї невидимої магії. Розміщуючи їх в реалістичній обстановці серед відомих нам видів, я уявляю їх реальному світу. Можливо, якщо ми подивимося досить близько або досить довго, ми їх миттєво побачимо, і моя робота вже не буде здаватися сюрреалістичною,

– каже художник.

Відданий прихильник природи

Художник-самоучка родом з Гаваїв, але зараз живе і працює в Лос-Анджелесі.

Чінг з дитинства був занурений у природну красу островів. Це прищепило йому любов та повагу до дикого світу і стало фундаментом для його творчості.

Своїми роботами Джон хоче викликати у людей любов та захоплення унікальною красою нашої планети.

Він постійно інформує про зникаючі види флори і фауни, про кризу масового вимирання та зміни клімату.

Художник також співпрацює з природоохоронними організаціями, щоб допомогти зібрати кошти на порятунок природи та організувати освітні заходи.

Сюрреалістичні гібридні істоти



"Мати-міцелій" / Фото jonchingart



"Спрайт" / Фото jonchingart



"Razzle Dazzle" / Фото jonchingart



"Шейла Енн" / Фото jonchingart



"Акварія" / Фото jonchingart



"Садиба" / Фото jonchingart



"Нектар" / Фото jonchingart



"Гнати літо" / Фото jonchingart



"Puhpowee" / Фото jonchingart



"Перемир'я" / Фото jonchingart