Современное сельское хозяйство – наукоемкая и высокотехнологичная отрасль. Поэтому аграрии, чтобы лучше продвигать свой бизнес и оставаться конкурентными, должны постоянно углублять знания и держать руку на пульсе новых трендов и усовершенствований.

Компания BASF, заботясь об эффективной деятельности и прибыли клиентов, регулярно проводит для них информативные образовательные мероприятия. В частности, популярными стали вебинары BASF по важным для аграриев вопросам:

Управление остатками действующих веществ

Факты и методические рекомендации

BASF объясняет, что такое максимально допустимый уровень остатков действующих веществ и как не допустить его превышения при применении средств защиты растений.

Ответственное использование средств защиты растений

Надлежащая практика для исполнителей внесения

BASF объясняет, как аграрии могут защитить себя и окружающую среду, работая со средствами защиты растений.

Управление охраной водных ресурсов

Ответственность и забота о воде и охране водных ресурсов

BASF хочет, чтобы аграрии узнали, как пестициды могут попасть в водные объекты, как избежать точечных источников загрязнения и минимизировать диффузные источники.

Стоит добавить, что свои вебинары BASF позиционирует как сертифицированное онлайн-обучения. Слушатели курса, после ознакомления и усвоения материала, могут пройти тест, по итогам которого получат соответствующий тематический сертификат.

Еще одна важная составляющая деятельности BASF – инновации для устойчивого развития.

Инновации в химии незаменимы в процессе удовлетворения потребностей растущего населения мира, – декларирует BASF. – Поэтому разработка инновационных продуктов и решений имеет жизненно важное значение для BASF. Мы стремимся сделать собственный вклад в обеспечение жизнеспособного будущего и улучшить качество жизни на планете. Мы способствуем выполнению нашей корпоративной цели – созданию химии для устойчивого будущего, преследуя амбициозные цели всей цепочки ценностей BASF. Мы стремимся к росту прибыли, одновременно принимая на себя социальную и экологическую ответственность. Мы фокусируемся на вопросах, в которые BASF, как компания может внести значительный вклад. Мы учитываем все аспекты устойчивого развития в нашем бизнесе и четко определяем свою ответственность за это.

Компания BASF определила приоритетные направления устойчивого развития

Ответственное отношение к ресурсам планеты

Безопасное для людей и окружающей среды производство

Эффективное производство

Уважение к людям

Производство продуктов и решений для устойчивого развития

Подробнее об аграрных решениях компании BASF и ее подходах к устойчивому развитию читайте на официальном сайте.