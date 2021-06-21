Интересно то, что акцию по озеленению страны провели исключительно за государственные средства. Это достойный пример для всех государств, в том числе и Украины, борющихся с чрезмерной вырубкой лесов.

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Восстановление лесов

День зеленой Ганы начали из-за проблемы потери лесистой местности.

Так, с начала ХХ века леса страны уменьшились от 8,2 до 1,6 миллиона гектаров.

Стараясь максимально приобщить общину, накануне праздника правительство разослало по всей стране 6 миллионов различных саженцев в выбранные школы, резиденции и другие стратегические районы.

в выбранные школы, резиденции и другие стратегические районы. Целью было высадить не менее 5 миллионов за день.

У нас нет завтра или послезавтра, чтобы это сделать. Мы должны действовать сейчас,

– заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в начале дня.

Высадка деревьев

К полудню люди по всей стране высадили 2,7 миллиона, а к концу дня – все 5 миллионов. Чтобы повысить осведомленность и гордость за проект, комиссия лесного хозяйства призвала граждан фотографироваться рядом с только что посаженными деревьями и делиться фотографиями в социальных сетях.

К такой инициативе даже присоединилась госпожа посол США в Гане Стефани С. Салливан.

В правительстве подчеркнули, что проект "Зеленая Гана" имеет национальный характер и он направлен на пробуждение национального сознания каждого гражданина.

Это должно быть коллективное усилие, чтобы посадить дерево на своих дворах, вокруг школ и возле дорог,

– сказал министр отрасли Самуэль Абу Джинапор.

Руководство страны надеется увеличивать количество высаженных деревьев каждый год, чтобы достичь 100 миллионов в 2024 году. Все деревья будут отслеживать на предмет прогресса.

Высадка деревьев является частью более масштабного проекта "Зеленая Гана", который направлен на борьбу с изменением климата.