Топ3 стран-импортеров проса из Украины в 2020 году:
- Индонезия (14% украинского экспорта)
- Польша (7%)
- Великобритания (6%)
Обратите внимание! Китай скупает более четверти украинской агропродукции
Структура импорта проса в разрезе основных стран-поставщиков выглядит так:
- Индонезия: США (74%), Украина (20%), Турция (2%)
- Польша: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%)
- Великобритания: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%)
Мировой рынок проса: возможности для Украины / Инфографика УАК
Сколько заработала Украина на просе в 2020 году
В целом, спрос на просо на международном рынке в последние годы стабильный, но при этом достаточно низкий – на уровне 300 – 350 000 тонн (это лишь 0,2% мирового импорта всех зерновых культур). Однако даже такая сравнительно незначительная доля проса в мировой торговле позволила Украине получить за 2020 год выручку в размере 29,3 миллиона долларов.
Прогнозы на 2021 год
Производство проса в Украине в сезоне-2021/22 может достичь 300 тысяч тонн и стать рекордным за последние 10 лет.
Подробнее читайте об этом в материале Агро24 "Просо неожиданно набирает популярность – производство в этом году может быть рекордным".