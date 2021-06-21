В Гане за один день высадили 5 миллионов деревьев

В африканской стране Гана за один день высадили 5 миллионов деревьев. Так граждане отметили праздник День Зеленой Ганы, который отныне будут проводить ежегодно.

Интересно то, что акцию по озеленению страны провели исключительно за государственные средства. Это достойный пример для всех государств, в том числе и Украины, борющихся с чрезмерной вырубкой лесов.

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Восстановление лесов

День зеленой Ганы начали из-за проблемы потери лесистой местности.

Так, с начала ХХ века леса страны уменьшились от 8,2 до 1,6 миллиона гектаров.

Стараясь максимально приобщить общину, накануне праздника правительство разослало по всей стране 6 миллионов различных саженцев в выбранные школы, резиденции и другие стратегические районы.

в выбранные школы, резиденции и другие стратегические районы. Целью было высадить не менее 5 миллионов за день.

У нас нет завтра или послезавтра, чтобы это сделать. Мы должны действовать сейчас,

– заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в начале дня.

Высадка деревьев

К полудню люди по всей стране высадили 2,7 миллиона, а к концу дня – все 5 миллионов. Чтобы повысить осведомленность и гордость за проект, комиссия лесного хозяйства призвала граждан фотографироваться рядом с только что посаженными деревьями и делиться фотографиями в социальных сетях.

К такой инициативе даже присоединилась госпожа посол США в Гане Стефани С. Салливан.

В правительстве подчеркнули, что проект "Зеленая Гана" имеет национальный характер и он направлен на пробуждение национального сознания каждого гражданина.

Это должно быть коллективное усилие, чтобы посадить дерево на своих дворах, вокруг школ и возле дорог,

– сказал министр отрасли Самуэль Абу Джинапор.

Руководство страны надеется увеличивать количество высаженных деревьев каждый год, чтобы достичь 100 миллионов в 2024 году. Все деревья будут отслеживать на предмет прогресса.

Высадка деревьев является частью более масштабного проекта "Зеленая Гана", который направлен на борьбу с изменением климата.