Ген урожайности пшеницы: ученые совершили фантастическое открытие

Ученые на протяжении длительного времени пытались найти ген, влияющий на урожайность пшеницы. После лет анализа и попыток им наконец-то удалось это сделать.

Важное открытие

Ученые из Центра Джона Иннеса (Великобритания) смогли идентифицировать ген, влияющий на урожайность пшеницы. Благодаря им открылись огромные способности для селекции высокоурожайных элитных видов пшеницы.

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В частности, можно будет улучшить очень важные характеристики растений, например устойчивость к засухе и болезням.

Особенности гена

Посредством редактирования генов исследователи идентифицировали ключевой ген ZIP4 в пшенице. Он отвечает за поддержку 50% урожайности этой культуры.

Теперь мы можем стремиться идентифицировать варианты гена с характеристиками высокой урожайности и устойчивости к изменению климата.

– отметил Грэм Мур, профессор Центра Джона Иннеса.

В ходе исследования ученые исключили ген ZIP4 5B из генома растения, что сразу привело к потере урожая на 50%. Таким образом, ученым удалось подтвердить его ключевую роль в урожайности культуры.