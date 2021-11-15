Рынок земли в Украине набирает обороты. Но появилась неожиданная проблема. Некоторые участники операций купли – продажи намеренно не регистрируют цену участка. Поэтому Минагрополитики и Минюст решили бороться с этой негативной практикой.
Как именно? Читайте в материале "Регистрация цен при купле – продаже земли в Украине будет обязательной".
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Фермеры оставляют урожаи в полях и садах. Почему?
Яблоки стоят копейки / Фото AdobeStock
Многие украинские производители кукурузы не спешат собирать урожай. В этом году влажность культуры очень высокая, а высушивание – дорогостоящий процесс. Поэтому аграрии оставляют ее на полях в надежде снизить влажность естественным путем.
Подробнее в новости "Фермеры оставляют кукурузу на полях".
Но если кукуруза на поле – явление временное, то яблоки на деревьях, которые там и сгниют, это, к сожалению, уже довольно типичная ситуация.
Так, в Тернопольской области перед садоводами сейчас стоит печальная дилемма: вообще отказаться от сбора фруктов или рискнуть и собрать их, с надеждой хоть что-то заработать.
Что выбирают садоводы и были ли уже аналогичные случаи? Подробности здесь: "Фермеры могут оставить яблоки на деревьях".
Малина идет "на ура"
А вот экспортерам малины грех жаловаться – они существенно нарастили поставки замороженной ягоды, пользуясь тем, что она в этом году имеет высокий спрос на международных рынках. В августе текущего года украинские фермеры обновили рекорд экспорта замороженной малины.
Сколько они продали и заработали? Читайте в публикации "Украинская малина "разрывает" глобальный рынок".
Как восстанавливается жизнь в Чернобыльской зоне?
Исследование зоны отчуждения / Архивное фото uiar.org.ua
В каком состоянии тамошние воздух и почва? Почему излучение по-разному повлияло на растения и животных? Можно ли есть продукты из зоны отчуждения?
Ответы на эти и многие другие вопросы – в интервью директора Украинского научно-исследовательского Института сельскохозяйственной радиологии Национального университета биоресурсов и природопользования Валерия Кашпарова: "Опасны ли продукты из Чернобыльской зоны и лесные пожары: интервью с радиологом".
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Удобрения из биопластика
В Токийском технологическом институте нашли способ перерабатывать биопластик в удобрения.
Новейшая технология переработки может дать серьезный толчок в решении проблем пластикового загрязнения и истощения нефтехимических ресурсов и, в то же время, позволит удовлетворить постоянно растущие требования к урожайности полей.
Детали суперпроекта: "Удобрения из биопластика: ученые разработали революционную технологию".