Гигантскую черешню вырастили Альберто и Джузеппе Россо с Печетто-Торинезе. Их семья занимается выращиванием черешни уже более 100 лет.

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Огромную черешню Кармен выращивали в Пьемонте, что в нескольких милях от Турина. Этот регион славится производством черешни.

В течение нескольких лет мы замечаем, что наши черешни Кармен претендуют по размерам на рекорд Гиннеса, и в этом году мы решили сделать все правильно и призвали группу экспертов, – рассказал Альберто Россо.

Новая самая большая и тяжелая черешня весит 33,05 грамма. Предыдущий рекорд в 26,45 грамм также принадлежал итальянскому фермеру.

Италия – один из крупнейших производителей черешни в Европе. Черешневые сады в стране занимают почти 30 тысяч гектаров. Они сосредоточены в регионах Апулия, Кампания, Эмилия-Романья, Венето и Лацио.

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