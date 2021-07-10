Каждый земельный участок сейчас оценивается отдельно, на его стоимость влияет нормативная денежная оценка, площадь, место расположения, средняя урожайность и арендная плата.

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Из-за этого во всех областях цена на землю будет неравномерной, в некоторых регионах она может колебаться даже в 2 – 2,5 раза.

Самые дорогие гектары – в Киевской области, их цена колеблется от 26,5 тысяч гривен до 74,6 тысяч гривен.

Благодаря высокой урожайности цена на гектар земли в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях достигает 2 – 2,5 тысяч долларов.

Противоположную ситуацию прогнозируют в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях, здесь цена за гектар поля не будет превышать 1 тысячи долларов.

Земледельцы на юге страдают от засухи. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Засуха уничтожает земледелие на юге Украины: какой выход".