Израильские фермеры вырастили клубнику, вес которой составляет почти 300 грамм.

Фермеры из израильского города Кадим-Цораев подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Им удалось вырастить самую большую садовую клубнику в мире.

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Интересно, что для братьев Ариэль находка гигантской клубники стала абсолютной неожиданностью. Когда ее сняли с куста и взвесили, вес ягоды без плодоножки был 289-290 грамм.

После находки фермеры сразу пошли искать сайт рекордов Гиннеса.

Каждый день сорваная ягода усыхает и теряет в весе, а кроме того, портится. Поэтому нам нужно спешить. К концу субботы мы зарегистрировали ее на сайте, – рассказали они.

Ранее рекорд принадлежал японскому фермеру, который вырастил клубнику весом в 250 грамм.

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