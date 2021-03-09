Добрива з батарейок: в Австралії зібрали перший унікальний врожай пшениці
Австралійські фермери можуть похизуватися неабияким досягненням. Їм вдалося зібрати перший урожай пшениці, добривом для якої стали використані батарейки.
Джерело:Lithium Australia NL
В Австралії вже зібрали перший урожай пшениці, під час вирощування якої використовували мікрочастинки перероблених лужних батарейок.
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Результати експерименту виявилися позитивними, тому робота в цьому напрямку буде продовжена.
Компанія Lithium Australia NL спільно з дочірньою структурою Envirostream Australia Pty опублікували результати польових випробувань унікальних мінеральних добрив. Вони містять мікрочастинки марганцю, які були отримані з відпрацьованих лужних батарейок, спрямованих на утилізацію.
У червні 2020 року компанія внесла добрива з батарейок в ґрунт на випробувальному полігоні, а збирання врожаю завершилося в грудні. Дослідження показали гарне поглинання марганцю зерном.
Особливістю добрив, отриманих шляхом змішування моноамонійфосфату з металевим пилом, що містить марганець і цинк, є повільне вивільнення поживних речовин для рослин.
Lithium Australia має намір надати результати польових випробувань виробникам добрив, а також продовжити роботу по використанню перероблених акумуляторних матеріалів в якості сировини для комплексних добрив.
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