Гонки улиток: украинские фермеры начали веселые соревнования

В городе Лебедин на Сумщине на фермерском хозяйстве "Ферма ЭКО" начали регулярно устраивать гонки улиток.

Идея устраивать такие соревнования появилась спонтанно, признается заместитель председателя хозяйства Ярина Багатыренко.

Мы часто проводим конкурсы, экскурсии для детей, поэтому решили дополнить развлекательную программу гонками улиток. Это интересно, весело, увлекательно. Посетители, особенно дети довольны, – рассказывает Багатыренко.

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Как проходят соревнования?



Среди этих улиток есть свои чемпионы

Принцип прост: на декоративное круглое поле для гонки выставляют 10 улиток, у каждой свой номер. Победит та, что быстрее доберется от края к центру поля. Стимул для движения улиток – корм, который тонко насыпают на "трассу". Больше всего корма – в центре поля. Это является своеобразной наградой для самого ловкого и быстрого моллюска. Один "забег" длится около 30 минут.

Чтобы попасть на гонки улиток, необходимо записаться на экскурсию в "Ферму ЭКО".

Как работает "Ферма ЭКО"?



Равликова ферма

Хозяйство существует уже три года, сертифицировано и имеет полный цикла – от выращивания улиток до их переработки в готовую продукцию. Для сбора урожая (август-сентябрь) ферма каждый сезон дополнительно ищет 30-35 работников через Центр занятости.

Сейчас мы имеем 3 гектара поля и ждем нового урожая деликатесной улитки породы Helix Aspersa Muller. Планируем экспортировать улитки и продукцию из нее, сотрудничать с торговыми сетями и учреждениями питания. Из глобального – хотим популяризировать мясо улитки среди украинского потребителя, сделать этот продукт понятным и востребованным, – говорит Багатыренко.

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