Рынок нишевого аграрного бизнеса в Украине активно развивается. Предлагаем вашему вниманию – наиболее рентабельные для фермеров направления.

Источник: ХОГА

Нишевый бизнес подходит, в первую очередь, для средних и мелких сельхозпроизводителей. Именно они заинтересованы в том, чтобы, например, на относительно небольшой территории выращивать наиболее рентабельные культуры или получать прибыль при небольших финансовых инвестициях.

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Самые прибыльные нишевые направления

выращивание микрогрина – при выращивании в промышленных масштабах можно зарабатывать достаточно большие средства

выращивания спаржи – прибыль может составлять от 20-25 тысяч евро в год

выращивание павловнии – при наличии плантации в 5 гектаров чистая прибыль от продажи может составить 186 тысяч евро

выращивания амаранта – все больше рассматривается фермерами в качестве пищевой и кормовой культуры, благодаря устойчивости к дефициту влаги, простой технологии выращивания и ценности

закладка орехового сада – дело не дешевое и начнет приносить прибыль только лет через 5, однако через 10-15 лет объем прибыли возрастет в 10 раз

бизнес на пасеке из 50 ульев – принесет не только прибыль от продажи меда и различной продукции из него, но и увеличит урожайность основных цветоносных культур на полях, благодаря опылению пчелами

выращивание уток – рентабельность выращивания уток в промышленных масштабах составляет более 30%

разведение улиток – несмотря на то, что этот бизнес требует больших вложений, инвестиции могут очень быстро окупиться

Что сдерживает развитие нишевых секторов?

В первую очередь – недостаток знаний и опыта. Однако при наличии постоянного рынка сбыта, хорошо отработанной технологии и активного маркетинга через все доступные каналы коммуникации, инвестиции в нишевый бизнес быстро окупаются.

Перспективный овощ

Одним из нишевых направлений может стать выращивание арбузной редьки. Это новый овощ, который недавно появился в американских магазинах здорового питания и на фермерских рынках. Подробнее об этом селекционном чуде читайте в материале Агро24 "Арбузная редька покоряет США: плюсы нового овоща".