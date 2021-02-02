Самые прибыльные нишевые агросектора: от микрогрина до улиток – список
Рынок нишевого аграрного бизнеса в Украине активно развивается. Предлагаем вашему вниманию – наиболее рентабельные для фермеров направления.
Источник: ХОГА
Нишевый бизнес подходит, в первую очередь, для средних и мелких сельхозпроизводителей. Именно они заинтересованы в том, чтобы, например, на относительно небольшой территории выращивать наиболее рентабельные культуры или получать прибыль при небольших финансовых инвестициях.
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Самые прибыльные нишевые направления
- выращивание микрогрина – при выращивании в промышленных масштабах можно зарабатывать достаточно большие средства
- выращивания спаржи – прибыль может составлять от 20-25 тысяч евро в год
- выращивание павловнии – при наличии плантации в 5 гектаров чистая прибыль от продажи может составить 186 тысяч евро
- выращивания амаранта – все больше рассматривается фермерами в качестве пищевой и кормовой культуры, благодаря устойчивости к дефициту влаги, простой технологии выращивания и ценности
- закладка орехового сада – дело не дешевое и начнет приносить прибыль только лет через 5, однако через 10-15 лет объем прибыли возрастет в 10 раз
- бизнес на пасеке из 50 ульев – принесет не только прибыль от продажи меда и различной продукции из него, но и увеличит урожайность основных цветоносных культур на полях, благодаря опылению пчелами
- выращивание уток – рентабельность выращивания уток в промышленных масштабах составляет более 30%
- разведение улиток – несмотря на то, что этот бизнес требует больших вложений, инвестиции могут очень быстро окупиться
Что сдерживает развитие нишевых секторов?
В первую очередь – недостаток знаний и опыта. Однако при наличии постоянного рынка сбыта, хорошо отработанной технологии и активного маркетинга через все доступные каналы коммуникации, инвестиции в нишевый бизнес быстро окупаются.
Перспективный овощ
Одним из нишевых направлений может стать выращивание арбузной редьки. Это новый овощ, который недавно появился в американских магазинах здорового питания и на фермерских рынках. Подробнее об этом селекционном чуде читайте в материале Агро24 "Арбузная редька покоряет США: плюсы нового овоща".
Источник: 24 канал
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