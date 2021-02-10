Владелец украинской улиточной фермы Zap. Ravlik планирует отказаться от экспорта своих изделий и продавать готовые продукты на внутреннем рынке.

К такому решению владелец фермы Zap. Ravlik Алексей Сорокин пришел после того, как у него сложилась сложная ситуация с экспортом.

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Сейчас мы вырастили, собрали и приготовили блюдо. Продаем уже готовую пищу. Для нас это гораздо выгоднее, чем экспорт. Мы небольшая ферма. Прошло бы где-то 4-5 лет, чтобы вернуть все инвестиции на экспорте. А уже готовое блюдо прибыльнее, плюс у нас люди очень хорошо реагируют на новинки. Мы решили с экспортом вообще завязать. Наша цель – распространить культуру потребления улиток в Украине, – говорит Сорокин.

В качестве примера, производитель улиток вспомнил устрицы, которые раньше тоже были нетрадиционнім и экстравагантным блюдом, а сейчас стали привычной "вкусняшкой".

"Со временем мясо улиток тоже полюбят, как те же устрицы, – надеется Сорокин. – Мы находимся на старте. Пока это блюдо для большинства неизвестно, но благодаря дегустации, ярмаркам, мы понемногу находим своего потребителя. Кропотливая работа, налаженное производство, отработанные рецепты дают результаты".

Предприниматель мечтает, что вскоре улиточное мясо можно будет купить в магазине, откроются пищевые киоски, как это произошло с шаурмой.

В общем, хотим составить конкуренцию фастфудам, бургерам и суши, – резюмирует Сорокин.

Нишевые агросектора

Выращивание улиток в Украине пока является так называемым "нишевым бизнесом". Какие еще направления могут заинтересовать фермеров? Читайте об этом в материале Агро24 "Самые прибыльные нишевые агросектора: от микрогрина до улиток – список".