Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (ГПСУ) разделят на три части и полномочия раздадут трем министерствам – Минагрополитики, Минэкоразвития и Минприроды/Минздрав.

Источник: AgroPolit.com

Такое решение принял Кабмин Украины на закрытом заседании 4 февраля, сообщает источник издания в правительстве.

Обратите внимание! Продажа земли иностранцам: когда и как будет решаться вопрос

Как разделят Госпродпотребслужбу?

Центральный орган санитарного благополучия – его судьба еще согласовывается, ориентировочно полномочия отойдут Минприроды или Минздрава.

Центральный орган по ветеринарной медицине – Минагрополитика.

Центральный орган по безопасности пищевых продуктов – Минэкоразвития.

Источник цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля, который, озвучив идею разделения, заметил:

Такого монстра, как Госпродпотребслужба уже не будет.

Шмыгаль, правда, не сказал, какой реакции следует ожидать от Евросоюза. Ведь несколько лет назад формирование ГПСУ как единой службы происходило по ветеринарным и санитарным стандартам ЕС.

История вопроса

Это не первая попытка изменить контролера за ГПСУ, которая является одной из самых лакомых государственных служб в рамках Кабмина, отмечает AgroPolit.com. Так, в августе 2020 года Минздрав попыталось реформировать Госпродпотребслужбу, забрав в подчинение Санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС). Тогда рынок выступил категорически против, и, в частности, звучал аргумент, что это вызовет негативную реакцию ЕС и "поставит на паузу" торговые отношения с Европой.

Тем временем... Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что единственный геопортал открытых данных представят уже в этом месяце. Подробнее читайте в комментарии главы Минагро.