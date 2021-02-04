Госпродпотребслужбу разделят и раздадут трем министерствам, – СМИ
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (ГПСУ) разделят на три части и полномочия раздадут трем министерствам – Минагрополитики, Минэкоразвития и Минприроды/Минздрав.
Источник: AgroPolit.com
Такое решение принял Кабмин Украины на закрытом заседании 4 февраля, сообщает источник издания в правительстве.
Обратите внимание! Продажа земли иностранцам: когда и как будет решаться вопрос
Как разделят Госпродпотребслужбу?
- Центральный орган санитарного благополучия – его судьба еще согласовывается, ориентировочно полномочия отойдут Минприроды или Минздрава.
- Центральный орган по ветеринарной медицине – Минагрополитика.
- Центральный орган по безопасности пищевых продуктов – Минэкоразвития.
Источник цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля, который, озвучив идею разделения, заметил:
Такого монстра, как Госпродпотребслужба уже не будет.
Шмыгаль, правда, не сказал, какой реакции следует ожидать от Евросоюза. Ведь несколько лет назад формирование ГПСУ как единой службы происходило по ветеринарным и санитарным стандартам ЕС.
История вопроса
Это не первая попытка изменить контролера за ГПСУ, которая является одной из самых лакомых государственных служб в рамках Кабмина, отмечает AgroPolit.com. Так, в августе 2020 года Минздрав попыталось реформировать Госпродпотребслужбу, забрав в подчинение Санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС). Тогда рынок выступил категорически против, и, в частности, звучал аргумент, что это вызовет негативную реакцию ЕС и "поставит на паузу" торговые отношения с Европой.
Источник: 24 канал
Поделиться новостью