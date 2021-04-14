60 лет назад человечеству удалось сделать прорыв – отправить человека за пределы планеты. Юрий Гагарин сумел увидеть Землю из космоса, а ученые смогли разглядеть потенциал космических изобретений и применить их в агросекторе.

Беспилотные тракторы, управление водными ресурсами, светодиодные системы для теплиц – эксперты департамента BASF Agricultural Solutions собрали подборку аграрных инноваций, "внеземного" происхождения.

Это важно! В фокусе компании BASF – аграрное образование и устойчивое развитие

Тракторы-беспилотники

В 1990-х годах компания John Deere взялась за разработку революционной технологии – беспилотного управления трактором. Дело в том, что обработка или посев семян на полях при условии выполнения этих задач человеком дает погрешность в 10%. То есть один и тот же участок может быть обработан дважды или же на какой-то участок могут вовсе не попасть семена, удобрения или препараты защиты. Это приводит к существенным потерям и усложняет процесс обработки.

Чтобы сделать свои тракторы сверхточными, специалисты John Deere совместно с экспертами NASA создали программное обеспечение, которое гарантирует высочайшую точность обработки сигналов GPS. А потом эту технологию применили и для беспилотных автомобилей.

Светодиодные системы в теплицах

С момента выхода человека в космос ученые начали разрабатывать технологии выращивания растений вне Земли. Те вырабатывают кислород, поглощают углекислый газ, становятся источником питания. Однако, для выращивания растений в космосе нужно было качественное освещение. Его нельзя было обеспечить на космической станции или корабле...

Так появилось LED-освещение. Мало того, для него создали систему интегрированного управления HELIAC. Она самостоятельно регулирует необходимое количество света для конкретного растения в конкретной ее фазе роста. Таким образом еще и экономит энергию, точечно освещая нужные участки. Впоследствии эта технология из космоса "опустилась" к теплицам на Земле и теперь делает эффективным выращивание самых разнообразных продуктов.

Прогнозирование урожая



Цифровая платформа xarvio™ FIELD MANAGER

Ученые из космических агентств по всему миру изучают вегетацию растений и методы прогнозирования урожайности. Со временем собранные знания трансформировались в программное обеспечение LandViewer. Этот цифровой инструмент на основе спутниковых данных в реальном времени способен анализировать и прогнозировать объёмы урожая.

Сегодня по этой технологии работает ряд цифровых платформ, среди которых и xarvio™ FIELD MANAGER. Диджитал-сервис анализирует спутниковые снимки, даёт рекомендации по нормам высева и внесения препаратов, отслеживает лучшие сроки для подкормки растений или сбора урожая.

Управление водными ресурсами

Космические технологии зондирования поверхности Земли и GPS позволяют прогнозировать периоды засухи и минимизировать негатив, связанный с отсутствием воды. Кроме того, на основе этих систем учёные разработали специальные датчики, которые позволяют растениям "просить" больше воды или регулировать и поливать поля точечно.

Например, датчики AgriHouse измеряют электрические импульсы растений и определяют характеристики, важные для их здоровья. Данные передаются на компьютер агронома, а система обращает внимание на определенные культуры, нуждающиеся в воде. Это позволяет экономить ресурсы, делая при этом полив растений максимально эффективным.

Ультрапоника, сублимированная пища, технологии хранения продуктов и водоросли, которые производят омега-3 жирные кислоты – все эти вещи человечество получило благодаря развитию космической отрасли. Это еще раз доказывает: будущее – это то, что мы делаем уже сегодня.

С высоты можно еффективно контролировать поля

О подразделении Agricultural Solutions компании BASF

С быстро растущим населением мир все больше зависит от способности развивать и поддерживать устойчивое сельское хозяйство и здоровую окружающую среду. Работая с фермерами, специалистами по вопросам сельского хозяйства, экспертами по борьбе с вредителями и другими объектами, мы должны помочь сделать это возможным. Вот почему мы инвестируем в мощный научно-исследовательский и большой портфель, который включает семена и его особенности, химическую и биологическую защиту сельскохозяйственных культур, управления почвой, здоровье растений, борьбу с вредителями и цифровое сельское хозяйство. С помощью экспертных групп в лабораториях, на полях, в офисах и на производствах мы объединяем инновационное мышление и практические действия, чтобы создавать идеи реального мира, которые работают для фермеров, общества и планеты. В 2019 году объем продаж нашего подразделения составил 7,8 млрд евро.

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О концерне BASF

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 110 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства.

По итогам 2020 года объем продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже во Франкфурте (BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США.

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