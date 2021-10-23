Гречки будет достаточно: в Украине собрали рекордный урожай

Украинские аграрии собрали рекордный урожай гречихи. Таким образом мы сможем обойтись без импортной российской продукции.

Уже 15 областей завершили сбор гречки, это 94% от общей площади. Ранее прогнозируемый урожай составил 100 тысяч тонн, но уже сейчас фермеры намолотили 107 тысяч тонн продукции.

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Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. Есть наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее пересекая, аграрии намолотили 107 иысяч тонн гречневой крупы,

– написал министр агрополитики Роман Лещенко.

Согласно обновленных показателей, прогнозы производства гречихи в Украине выросли до 110 тысяч тонн.

Наилучшую урожайность продемонстрировала Винницкая область. В среднем здесь собирали 15,9 центнера/гектар.