Gucci прославил на весь мир 72-летнего садовника
Всемирно известный бренд Gucci выпустил неожиданный проект о британском блогере-садовнике Джеральде Стратфорде по прозвищу "Король овощей".
Источник:Платформа
72-летний Стратфорд сначала обрел популярность в Твиттере, когда стал публиковать фото своих урожаев. Спецпроект Gucci, созданный совместно с Highsnobiety, рассказывает о Джеральде, делится его садовыми советами, а заодно – рекламирует экологическую коллекцию бренда Off The Grid.
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В начале 2019 года племянник Стратфорда создал ему страницу в Твиттере, чтобы тот мог общаться с другими садоводами. Джеральд распространял одиночные фотографи и получал совсем немного просмотров. Но потом он поделился фотографиями до и после своего первого урожая картофеля в течение года. Пост стал вирусным, а садовник получил популярность и звание "Король овощей".
Джеральд Стратфорд, его родственники и суперовощи
До сельского хозяйства Стратфорд профессионально занимался рыбалкой, но, выйдя на пенсию, полностью посвятил себя земле. Британец вспоминает, что огородничество и садоводство было частью его жизни еще с юношеских лет. После Второй мировой войны выращивать собственную еду было дешевле, чем покупать ее, поэтому отец Джеральда тоже занимался сельским хозяйством.
Мне нравится думать, что отец был лучшим садовником в мире. Он научил меня так много в выращивании всякого, преимущественно овощей, и в жизни в целом, – рассказывает Стратфорд.
То, что началось как необходимость, превратилось в хобби. На пенсии это стало его страстью. А интерес к выращиванию "больших овощей" остался от предыдущей профессии: "Будучи рыбаком, ты всегда хочешь поймать нечто большее, чем в прошлый раз. Сейчас я не ловлю рыбу. Однако я смотрел на морковь и думал: как бы мне вырастить большую морковку или пастернак?"
Джеральд живет по четкому плану. Просыпается в семь, летом – раньше, завтракает кашей или кукурузными хлопьями, принимает таблетки и отправляется на огород или в сад. Еще с вечера он знает, чем будет заниматься на следующий день – сеять семена, делать компост, полоть грядки или собирать урожай.
"Король овощей" также выращивает цветы
5 садоводческих советов от Джеральда Стратфорда
- Будьте изобретательными и занимайтесь планированием. Не обязательно тратить много денег, чтобы выращивать собственные овощи. У вас дома найдется много вещей, которые можно использовать повторно, а друзья и знакомые охотно поделятся семенами.
- Включите музыку. Садоводство может быть медитативной деятельностью – это шанс отдохнуть, восстановить связь с природой и дать глазам отдохнуть от экранов. Почему бы во время этого не послушать любимую песню?!
- Продолжайте экспериментировать. Вы учитесь только на практике. Если вас что-то огорчает, то лучше сделать перерыв и вернуться к этому через несколько часов.
- Развлекайтесь и оставайтесь на позитиве. Вы должны улыбаться, когда занимаетесь огородом или садом.
- Копайте. Готовьте и ешьте собственные овощи, как только они созреют. Вы действительно получаете глубокое удовлетворение от потребления того, что выращиваете. Вкус непревзойденный!
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