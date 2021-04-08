Всемирно известный бренд Gucci выпустил неожиданный проект о британском блогере-садовнике Джеральде Стратфорде по прозвищу "Король овощей".

72-летний Стратфорд сначала обрел популярность в Твиттере, когда стал публиковать фото своих урожаев. Спецпроект Gucci, созданный совместно с Highsnobiety, рассказывает о Джеральде, делится его садовыми советами, а заодно – рекламирует экологическую коллекцию бренда Off The Grid.

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В начале 2019 года племянник Стратфорда создал ему страницу в Твиттере, чтобы тот мог общаться с другими садоводами. Джеральд распространял одиночные фотографи и получал совсем немного просмотров. Но потом он поделился фотографиями до и после своего первого урожая картофеля в течение года. Пост стал вирусным, а садовник получил популярность и звание "Король овощей".



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До сельского хозяйства Стратфорд профессионально занимался рыбалкой, но, выйдя на пенсию, полностью посвятил себя земле. Британец вспоминает, что огородничество и садоводство было частью его жизни еще с юношеских лет. После Второй мировой войны выращивать собственную еду было дешевле, чем покупать ее, поэтому отец Джеральда тоже занимался сельским хозяйством.

Мне нравится думать, что отец был лучшим садовником в мире. Он научил меня так много в выращивании всякого, преимущественно овощей, и в жизни в целом, – рассказывает Стратфорд.

То, что началось как необходимость, превратилось в хобби. На пенсии это стало его страстью. А интерес к выращиванию "больших овощей" остался от предыдущей профессии: "Будучи рыбаком, ты всегда хочешь поймать нечто большее, чем в прошлый раз. Сейчас я не ловлю рыбу. Однако я смотрел на морковь и думал: как бы мне вырастить большую морковку или пастернак?"

Джеральд живет по четкому плану. Просыпается в семь, летом – раньше, завтракает кашей или кукурузными хлопьями, принимает таблетки и отправляется на огород или в сад. Еще с вечера он знает, чем будет заниматься на следующий день – сеять семена, делать компост, полоть грядки или собирать урожай.



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