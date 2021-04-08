Всесвітньо відомий бренд Gucci випустив несподіваний проєкт про британського блогера-садівника Джеральда Стратфорда на прізвисько "Король овочів".

72-річний Стратфорд спочатку став популярним у Твітері, коли взявся поширювати фото своїх врожаїв. Спецпроєкт Gucci, створений спільно з Highsnobiety, розповідає про Джеральда, ділиться його садівничими порадами, а заодно – рекламує екологічну колекцію бренду Off The Grid.

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На початку 2019 року племінник Стратфорда створив йому сторінку в Твітері, щоб той міг спілкуватися з іншими садівниками великих овочів. Джеральд поширював поодинокі фотографії та отримував зовсім небагато переглядів. Але потім він поділився світлинами до та після свого першого врожаю картоплі протягом року. Пост став вірусним, а садівник отримав популярність та звання "Король овочів".



Джеральд Стратфорд, його родичі та суперовочі

До сільського господарства Стратфорд професійно займався риболовлею, але, вийшовши на пенсію, повністю присвятив себе землі. Британець згадує, що городництво і садівництво було частиною його життя ще з юнацьких років. Після Другої світової війни вирощувати власну їжу було дешевше, ніж купувати її, тож батько Джеральда теж займався сільським господарством.

Мені подобається думати, що батько був найкращим садівником у світі. Він навчив мене так багато у вирощуванні усілякого, переважно овочів, та й у житті загалом, – розповідає Стратфорд.

Те, що почалося як необхідність, перетворилося на хобі. На пенсії це стало його пристрастю. А інтерес до вирощування "великих овочів" залишився з попередньої професії: "Будучи рибалкою, ти завжди хочеш зловити щось більше, ніж минулого разу. Зараз я не ловлю рибу. Однак я дивився на моркву і думав: "Як би мені виростити більшу морквину чи пастернак?"

Джеральд живе за чітким планом. Прокидається о сьомій, літом – раніше, снідає кашею або кукурудзяними пластівцями, приймає пігулки та відправляється на город. Ще з вечора він знає, чим буде займатися наступного дня – сіяти насіння, робити компост, полоти грядки чи збирати врожай.



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