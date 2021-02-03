Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра обнародовала новые оперативные данные по земельным участкам.

Источник: Правительственный портал

В Госгеокадастр, по состоянию на 1 февраля 2021 года, внесены сведения о 22,6 миллионах земельных участков общей площадью 43,8 миллиона гектаров (в частности, 15,1 миллиона участков – сельскохозяйственного назначения площадью 32,1 миллиона гектаров).

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Служба также сообщила, что продолжается процесс внесения сведений о административно-территориальных единицах: сейчас из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 9061 административно-территориальной единицы и нормативную денежную оценку 4884 населенных пунктов.

За период с 25 января по 1 февраля 2021 год главными управлениями Госгеокадастра через ЦНАП выдано 21,4 тысяч выписок, в частности – 10,7 тысяч выписок, заказанных на официальном сайте Госгеокадастра.

Когда в Украине появится единый геопортал?

"Уже в феврале будет презентован единый геопортал", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По мнению чиновника, единственный геопортал, который обеспечит полную открытость данных Госгеокадастра, – важный элемент борьбы против земельного рейдерства.

О земельных спорах

Верховный Суд Украины подготовил специальный дайджест судебной практики Большой Палаты по земельным спорам с участием органов Госгеокадастра. Какие правовые выводы сделаны? Читайте в материале Агро24 "Верховный Суд и Госгеокадастр: названы ключевые решения в земельных спорах".