Инновационный лук шалот: какое преимущество получил обновленный плод

Ученые вывели новый гибрид лука шалот. На его разработку исследователи потратили много лет.

Компания Groot en Slot в сотрудничестве с Bejo после многих лет наработок создала инновационный сорт лука шалот. Он получил название Innovator.

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Это сорт стал первым, который обладает стойкостью к пероноспорозу. Кроме того, Innovator можно выращивать из семян, что является большим преимуществом для производителей.

Innovator уже вошел в список 20 самых инновационных сортов и гибридов растений 2020 года по версии издания European Seed. Всего в конкурсе участвуют 3500 зразов, представляющих селекционеры.

Также гибрид может быть востребован на органическом рынке, ведь он не требует большого защиты.

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