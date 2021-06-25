Закон №2195 необходим для полноценного и успешного запуска рынка земли. Ведь без него невозможно обеспечить честные и прозрачные условия формирования цены на земельные участки после 1 июля 2021 года.

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Закон предусматривает, что торги по продаже земель государственной и коммунальной собственности будут происходить путем аукционов в единой электронной системе "Прозорро" и режиме реального времени через интернет.

Законом предусматривается возможность продажи частных земель по желанию их владельца на электронном аукционе. По результатам аукциона будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил наивысшую цену за земельный участок.

Закон вводит минимальный гарантийный взнос для участников торгов. Он составляет не менее 30% стартовой цены участка земли. А торги проводятся при наличии не менее двух потенциних покупателей. Процедуру проведения торгов устанавливает Кабмин Украины.

Алгоритм проведения аукционов

по продаже прав на земельные участки:

Проведение аукционов исключительно в электронной форме в единой электронной торговой системе (на данный момент только в физической форме).

Протоколы торгов подписываться электронно-цифровой подписью.

Один лот будет содержать только один земельный участок.

За торгами, которые будут проходить в режиме реального времени сможет наблюдать любой человек (не только участники).

Для проведения торгов должно быть не менее 2-х участников.

Прописывается четкий расчет размера гарантийного взноса.

Сохраняется первоочередное право арендатора на приобретение земельного участка.

Информация о таком праве также отмечается в объявлении о торгах.

На практике это обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты за счет совершенствования процедуры продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности.

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