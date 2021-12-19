Новый картофель вошел в историю

"Red Fox" – это первый картофель, который вырастили на острове принца Эдварда. Сорт был выведен в рамках программы селекции Agriculture and Agri-Food Canada во Фредериктоне.

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Права на сорт приобрел картофельный совет Канады. Red Fox планируют вывести на широкий коммерческий рынок.

У данного сорта картофеля привлекательная кожура и очень хороший потенциал урожайности. Картофель может расти в красноземе и не требует особых условий.

По мнению исследователей, это один из наиболее перспективных сортов последних лет, поэтому они продолжат работу над его усовершенствованием.