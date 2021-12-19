Нова картопля увійшла в історію

"Red Fox" – це перша картопля, яку виростили на острові принца Едварда. Сорт був виведений у рамках програми селекції Agriculture and Agri-Food Canada у Фредеріктоні.

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Права на сорт придбала картопляна рада Канади. "Red Fox" планують вивести на широкий комерційний ринок.

У даного сорту картоплі приваблива шкірка та дуже гарний потенціал урожайності. Ця картопля може рости у червоноземі та не потребує особливих умов.

На думку дослідників, це один з найбільш перспективних сортів останніх років, тому вони продовжать роботу над його вдосконаленням.