Исторический сорт: исследователи вырастили новый картофель
Источник:potatopro
На острове принца Эдварда в Канаде впервые вырастили картошку. Новый сорт получил название "Red Fox".
Новый картофель вошел в историю
"Red Fox" – это первый картофель, который вырастили на острове принца Эдварда. Сорт был выведен в рамках программы селекции Agriculture and Agri-Food Canada во Фредериктоне.
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Права на сорт приобрел картофельный совет Канады. Red Fox планируют вывести на широкий коммерческий рынок.
У данного сорта картофеля привлекательная кожура и очень хороший потенциал урожайности. Картофель может расти в красноземе и не требует особых условий.
По мнению исследователей, это один из наиболее перспективных сортов последних лет, поэтому они продолжат работу над его усовершенствованием.