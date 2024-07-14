Чем украинские ягоды лучше других

Проект-менеджер и независимый консультант по ягодоводству Юрий Бондарев рассказал, что ягоды из Африки и Южной Европы часто имеют твердую текстуру и кислое вкусовое качество.

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Между тем, ягоды, выращенные в теплицах с использованием новейших технологий, имеют летние характеристики: они нежные, ароматные, и вкусные, сохраняя традиционный размер, цвет и сорта,

– отмечает эксперт.

Особенности выращивания и хранения ягод

Собирают тепличные ягоды на полной спелости, и они могут храниться в течение 6 – 7 дней. Обычно расстояние до места реализации не должно превышать 1000 км.

По словам эксперта, в высоких стеклянных теплицах при использовании саженцев с закрытой корневой системой клубнику можно собирать 2–3 раза за сезон – в марте-апреле, июле и в октябре-ноябре.

Интересно! Однако в течение зимы производство ягод становится неэффективным из-за недостаточного доступа к свету. По малине и ежевики, они имеют длительный вегетационный период, поэтому возможны только два урожая за сезон с саженцами типа long cane.