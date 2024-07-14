Чим українські ягоди кращі за інші

Проєкт-менеджер та незалежний консультант із ягідництва Юрій Бондарєв розповів, що ягоди з Африки та Південної Європи часто мають тверду текстуру та кислу смакову якість.

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Тим часом, ягоди, вирощені в теплицях з використанням новітніх технологій, мають літні характеристики: вони ніжні, ароматні, та смачні, зберігаючи традиційний розмір, колір і сорти,

– зауважує експерт.

Особливості вирощування та зберігання ягід

Збирають тепличні ягоди на повній стиглості, і вони можуть зберігатися протягом 6 – 7 днів. Зазвичай відстань до місця реалізації не має перевищувати 1000 км.

За словами експерта, у високих скляних теплицях за використання саджанців із закритою кореневою системою полуницю можна збирати 2–3 рази за сезон – у березні-квітні, липні та в жовтні-листопаді.

Цікаво! Однак протягом зими виробництво ягід стає неефективним через недостатній доступ до світла. Щодо малини та ожини, вони мають тривалий вегетаційний період, тому можливі лише два врожаї за сезон із саджанцями типу long cane.