Украинские тепличные ягоды способны конкурировать в ЕС: какие у них преимущества
Источник:"Садоводство по-украински"
Ягоды украинских производителей выращивают в новейших теплицах. Они имеют значительное преимущество перед продукцией, которую ввозят на рынок Евросоюза из Африки и Юга Европы.
Чем украинские ягоды лучше других
Проект-менеджер и независимый консультант по ягодоводству Юрий Бондарев рассказал, что ягоды из Африки и Южной Европы часто имеют твердую текстуру и кислое вкусовое качество.
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Между тем, ягоды, выращенные в теплицах с использованием новейших технологий, имеют летние характеристики: они нежные, ароматные, и вкусные, сохраняя традиционный размер, цвет и сорта,
– отмечает эксперт.
Особенности выращивания и хранения ягод
Собирают тепличные ягоды на полной спелости, и они могут храниться в течение 6 – 7 дней. Обычно расстояние до места реализации не должно превышать 1000 км.
По словам эксперта, в высоких стеклянных теплицах при использовании саженцев с закрытой корневой системой клубнику можно собирать 2–3 раза за сезон – в марте-апреле, июле и в октябре-ноябре.