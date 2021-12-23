Первые в сети
В 2015 году наша ферма стала первой в Украине, кто 100% урожая продает через социальные сети с доставкой на дом. К примеру, четверть тонны ягод мы продали через приложение для знакомств Tinder, – говорит совладелец хозяйства "Озеряна" Ярослав Мовчун.
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Про урожайность и благотворительность
Ферма "Озеряна" расположена под Киевом. Там выращивают голубику и клубнику. В этом году урожайность голубики снова превысила 10 тонн с гектара – "как и в 2019-м, но чуть больше", добавляет Мовчун.
Часть этих ягод отправили на Восток военным, защищающим Украину, еще одну часть – в несколько больших семей, у которых нет возможности купить голубику.
Раньше я не говорил о благотворительности. Но сейчас озвучиваю, так как хочу, чтобы это делали больше фермеров, – акцентирует Мовчун.