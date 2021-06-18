Как рассказал совладелец фермы "Братья Лохиновичи" Игорь Филоненко, обрыв цветков с саженца необходим для развития вегетативной массы растения.

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Не только голубике, но и любому молодому саженцу нужно в первый год после посадки обрывать цветки, чтобы растения лучше развились и набрали хорошую вегетативную массу. Проверено: если дать растению плодоносить в первый год, развитие куста затормаживается на 1-2 года, – сказал фермер.

Он рассказал, что подрезать голубику надо, начиная с рассады в горшочках. Как правило, обрезку голубики делают не только осенью, но и в конце лета, удаляя побеги замещения.

Также фермер призывает обращать внимание на особенности сорта, ведь каждый из них отличается в уходе.

Голубика стала более распространенной культурой в Украине, что уменьшило ее стоимость. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Резкое падение: цена на голубику упала на треть".